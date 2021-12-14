ألمانيا تحتفظ بلقب الأكثر اعتماداً على الإنسان الآلي في أوروبا

المصدر: د ب أ

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احتفظت ألمانيا بالمركز الأول في قائمة الاقتصادات الأكثر اعتمادا على الوسائل الآلية والإنسان الآلي في أوروبا خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لتكنولوجيا الإنسان الآلي فإن عدد وحدات الإنسان الآلي العاملة في مجال الصناعة بألمانيا وصل إلى 371 وحدة مقابل كل 10 آلاف عامل. وفي المركز الثاني جاءت السويد وفيها 289 وحدة إنسان آلي تعمل في مجال الصناعة مقابل كل 10 آلاف عامل.

وعلى الصعيد العالمي احتلت ألمانيا المركز الرابع بعد كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان.

وقال ميلتون جوري رئيس الاتحاد الدولي لتكنولوجيا الإنسان الآلي إن كثافة حضور الإنسان الآلي في الصناعة "مقياس مهم للغاية" لفهم الفروق بين الاقتصادات في مستويات الاعتماد على الوسائل الآلية.

وخلال السنوات الخمس الماضية زاد حضور الإنسان الآلي في الصناعة على مستوى العالم بمقدار الضعف تقريبا من 66 وحدة لكل 10 آلاف عامل سنة 2015 إلى 126 وحدة لكل 10 آلاف عامل في العام الماضي.

وسجلت الصين قفزة ضخمة في الاعتماد على الإنسان الآلي في مجال الصناعة حيث ارتفع العدد لديها من 49 وحدة مقابل كل 10 آلاف عامل عام 2015 إلى 246 وحدة مقابل كل 10 آلاف عامل في 2020 لتصبح في المركز التاسع عالميا وراء تايوان 248 وحدة والولايات المتحدة 255 وحدة.

وبحسب تقرير سابق صادر عن الاتحاد الدولي لتكنولوجيا الإنسان الآلي استحوذت ألمانيا على 33% من وحدات الإنسان الآلي المستخدمة في الصناعة في أوروبا عام 2020، وتليها فرنسا بحصة 13% ثم إيطاليا 8%.

في الوقت نفسه فإن عدد وحدات الإنسان الآلي التي تم تشغيلها في مجال الصناعة بأوروبا خلال العام الماضي تراجع بنسبة 8% عن العام السابق.

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