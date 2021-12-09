الدولار يرتفع مع تراجع شهية المخاطرة بسبب قيود فيروس كورونا

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الخميس، إذ أدى فرض قيود متزايدة حول العالم لاحتواء انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا، ومنها السلالة أوميكرون الجديدة، إلى تراجع إقبال المستثمرين على لشراء العملات المرتفعة المخاطر.

وارتفع مؤشر الدولار 0.38 بالمئة إلى 96.326. وانخفض اليورو 0.56 في المئة إلى 1.1278 دولار وتراجع الين 0.19 في المئة إلى 113.44 دولارا.

ويترقب المستثمرون أيضا صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الجمعة والتي قد تحدد معالم سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليوان الصيني من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض له منذ أكثر من أربعة أشهر بعد أن رفع البنك المركزي متطلبات الاحتياطيات بالعملة الصعبة.

واستقر الجنيه الإسترليني فوق أدنى مستوى له في 2021 بقليل والذي كان قد سجله أمس الأربعاء.

وانخفض سعر بتكوين 3.7 بالمئة إلى 48741.92 دولار إذ لا تزال العملة المشفرة تواجه متاعب في الحفاظ على موقعها بعد التعافي من انخفاض حاد في مطلع الأسبوع.

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