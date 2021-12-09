الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.78دولاراً بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت العقود الأمريكية عند 1786.30 دولاراً.

حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

يتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.98 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1862.90 دولاراً.

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