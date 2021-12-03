إيلون ماسك يبيع كمية أخرى من أسهمه في تسلا بقيمة 1.01 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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باع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كمية أخرى من أسهمه في شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بقيمة 1.01 مليار دولار، في خطوة جديدة نحو تحقيق هدفه ببيع عشرة بالمئة من حصته في الشركة العملاقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن أغنى رجل في العالم باع نحو 934 ألف سهم، حسب بيانات الجهات التنظيمية أمس الخميس، ليرتفع بذلك عدد الأسهم التي باعها ماسك إلى 10.1 مليون سهم نظير 10.9 مليار دولار، منذ أن استطلع ماسك آراء متابعيه على موقع تويتر الشهر الماضي بشأن قرار بيع عشرة بالمئة من أسهمه في الشركة.

وفي الوقت الذي أعرب معظم متابعي ماسك على تويتر عن تأييدهم لهذا القرار، كان الملياردير الأمريكي رجح بالفعل في سبتمبر الماضي أنه سوف يطرح "حصة ضخمة" من أسهمه في الشركة للبيع بحلول نهاية العام.

ويشير مؤشر بلومبرج للمليارديرات في العالم إلى أن ماسك هو أغنى رجل في العالم حيث تبلغ ثروته 284.1 مليار دولار. وكانت ثروته قد ارتفعت بواقع 128.1 مليار دولار خلال العام الجاري مع ارتفاع قيمة أسهم تسلا بنسبة 54 بالمئة.

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