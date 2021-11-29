مجلس النواب الهندي يلغي 3 قوانين زراعية مثيرة للجدل

المصدر: د ب أ

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ألغى مجلس النواب في البرلمان الهندي، اليوم الاثنين، ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل كانت قد تسببت في احتشاد عشرات الآلاف من المزارعين في الشوارع، في حركة احتجاجية استمرت لمدة عام، مما وضع الحزب الحاكم في موقف دفاعي قبيل إجراء انتخابات الولايات الحاسمة المتوقعة في مطلع العام المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أن خطوة إلغاء القوانين تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.

وقد تم تمرير إلغاء القوانين في مجلس النواب، من خلال تصويت سريع، على الرغم من مطالب المعارضة بإجراء مناقشة.

وكانت جماعات المزارعين قالت قبيل إلغاء التشريعات اليوم، إنها سوف تستمر في ممارسة الضغط من خلال احتجاجاتهم، لدفع الحكومة لتلبية مطالب أخرى، تتضمن الضمان القانوني لأسعار المحاصيل.

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