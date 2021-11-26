تراجع قيمة البتكوين بنسبة 20% مقارنة بأعلى معدلاتها على الإطلاق

المصدر: د ب أ

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تراجعت قيمة عملة البتكوين الرقمية اليوم الجمعة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بأعلى معدلاتها على الاطلاق، والتي سجلتها في وقت سابق الشهر الجاري، بعد أن دفعت السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستثمرين إلى التخلي عن الأصول المحفوفة بالمخاطر في مختلف أنحاء العالم.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أبرز عملة رقمية في العالم تراجعت بنسبة 7.5 بالمئة إلى54430.35 دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في لندن، كما تراجعت عملة إيثر، وهي ثاني أهم عملة رقمية، بنسبة تسعة.

وانخفض مؤشر "بلومبرج كلاكسي كريبتو" للعملات الرقمية بنسبة أربعة بالمئة.

يذكر أن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في جنوب القارة الإفريقية تسبب في موجة من تصفية الأصول في مختلف البورصات، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية بأعلى معدلاتها منذ يوليو الماضي عندما تراجعت الأسواق الناشئة آنذاك.

وكانت عملة البتكوين قد سجلت 69 ألف دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

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