العقود الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي اثنين بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوع بفعل توقعات لأحوال جوية أكثر برودة وزيادة في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وأنهت عقود الغاز تسليم ديسمبر جلسة التداول مرتفعة 10.1 سنت، أو 2.0 بالمئة، لتسجل عند التسوية 5.068 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 نوفمبر.

وكانت أسعار الغاز الأمريكي قد قفزت إلى أعلى مستوى في 12 عاما في مطلع أكتوبر حاذية حذو الأسعار العالمية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لأن الولايات المتحدة لديها وفرة في مخزونات الغاز وإنتاج وفير للشتاء.

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