الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتزايد الرهانات على زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في موعد أقرب من المتوقع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 1784.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر عند 1777.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتسجل عند التسوية 1784.30 دولار للأوقية. وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع، إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.85 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.65 بالمئة إلى 975.33 دولار. وتراجع البلاديوم 0.96 بالمئة إلى 1850.18 دولار.

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