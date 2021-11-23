ارتفاع سعر سهم "أبل" إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: د ب أ

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ارتفع سعر سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل إلى مستوى قياسي جديد أمس الاثنين في ظل أطول فترة ارتفاع متصلة للسهم منذ يوليو الماضي.

وارتفع سعر السهم اليوم بنسبة تصل إلى 2ر3% ليواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وارتفع سعر السهم بأكثر من 11% منذ 11 نوفمبر الحالي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الأسهم الأمريكية تسجل أداءً جيدا خلال تعاملات أمس الاثنين بشكل عام مدعومة بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن التمديد لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لولاية ثانية.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين في السوق. وارتفع سعر سهم بلومبرغ بنسبة 17% مقارنة بمستواه المنخفض في أوائل أكتوبر الماضي. ويعكس هذا التحرك عودة المستثمرين إلى الاهتمام بأسهم قطاع التكنولوجيا، بحسب جيه. سي أوهارا، المحلل الاقتصادي في شركة إم.كيه.إم بارتنرز.

وخلال الشهر الماضي ارتفع سهما أبل ومايكروسوفت كورب بأكثر من 10% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 لشركات التكنولوجيا بأكثر من 9% خلال الفترة نفسها، وهو ما يزيد كثيرا على نسبة الارتفاع الذي حققه مؤشر إس أند بي 500 العام الأوسع نطاقا وكانت 4% خلال الشهر الماضي.



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