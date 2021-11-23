العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى في حوالي 11 أسبوعا بفعل توقعات بأحوال جوية أدفأ من المعتاد، وتراجع في الطلب على مدار الأسبوعين القادمين بوتيرة أكبر من توقعات سابقة.

وقال متعاملون إن الأسعار هبطت أيضا وسط إنتاج شبه قياسي للغاز الأمريكي ومخزونات قوية في الولايات المتحدة وتراجع عقود الغاز الأوروبية.

وانخفضت العقود الأمريكية للغاز تسليم ديسمبر 27.6 سنت، أو 5.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 4.789 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من سبتمبر.

وأشار متعاملون إلى أن العقود تسليم الشهر التالي تراجعت لفترة وجيزة اليوم عن متوسطها المتحرك لمئة يوم للمرة الأولى منذ أبريل.

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