انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أسبوعين اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يسرع من وتيرة تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم.

ولم يسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تغييرا يذكر حيث استقر عند 1845.24 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0956 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 10 نوفمبر عند 1838.19 دولارا. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1846.70 دولارا.

ويناقش صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية سحب الدعم بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم، حيث أشار أحد أكثر المسؤولين نفوذا في المجلس إلى أن الفكرة ستكون مطروحة على الطاولة في اجتماعهم في ديسمبر كانون الأول.

وتجعل قوة الدولار الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى، بينما تعني زيادة سعر الفائدة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.82 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1035.46 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2060.67 دولارا للأوقية.

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