النفط ينخفض 3% مع تجدّد المخاوف بشأن كورونا في أوروبا

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة من دون 80 دولارا للبرميل أمس الجمعة، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار أو 2.9 في المئة إلى 78.89 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.91 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل سعر عقود الخام تسليم يناير 2.65 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 75.78 دولار للبرميل.

وتكبد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وأصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات العزل العام بالكامل لمكافحة فيروس كورونا هذا الخريف في ظل موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء المنطقة هددت بإبطاء الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأشهر الماضية.

وقالت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، أيضا إنها قد تفرض الإغلاق العام لمكافحة كوفيد-19.

وصعد خام برنت نحو 60 بالمئة هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة ومع زيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، الإنتاج تدريجيا.

وتبحث حكومات بعض أكبر الاقتصادات في العالم السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بناء على طلب من الولايات المتحدة في خطوة منسقة لتهدئة الأسعار.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إنه يجب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات "كافية" عندما تعقد اجتماعها القادم بشأن سياسة الإنتاج في الثاني من ديسمبر.



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