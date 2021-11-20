تراجع أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع أمس الجمعة متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1848.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة عند التسوية إلى 1851.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، نظرا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.63 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.8 في المئة إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4 في المئة إلى 2060.24 دولار للأوقية.

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