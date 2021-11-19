لليوم الثامن توالياً.. الليرة التركية تواصل الهبوط لأدنى مستوياتها على الإطلاق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخلت الليرة التركية عن مكاسبها، التي حققتها في أوائل تعاملات اليوم الجمعة وتراجعت بنحو اثنين في المئة مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، بعد يوم من هبوطها بنحو ستة بالمئة عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى، وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي في الطريق حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

وارتفعت العملة في البداية إلى 10.83 ليرة مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 11.32، لتتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وفي الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش جرى تداولها عند 11.2، وهو ما يزيد المخاطر على الاقتصاد التركي.

وهوت العملة التركية، الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أكثر من 12 بالمئة هذا الأسبوع فقط، متأثرة بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة برغم ارتفاع التضخم قرب 20 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز