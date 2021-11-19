الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في 16 شهراً

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهرا أمس الخميس مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأمريكية وما إن كانت قد ارتفعت أكثر من اللازم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2020 أول أمس الأربعاء عند 96.226. وبلغ في أحدث معاملات 95.553 بانخفاض 0.272 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمريكية في الآونة الأخيرة ارتفاع التضخم في أكتوبر لأعلى مستوى منذ العام 1990، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات، مما دفع السوق إلى توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أسرع من التوقعات السابقة، وهو ما دعم العملة الأمريكية.

وصعد اليورو 0.45 بالمئة إلى 1.13695 دولار، متعافيا من أدنى مستوى في 16 شهرا سجله أمس الأربعاء دون 1.13 دولار.

وزاد الأسترليني 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3494 دولار، بعدما قفز أول أمس 0.5 بالمئة بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا في أكتوبر، الأمر الذي يفرض ضغوطا على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة إلى 0.7036 دولار بعد مسح أجراه البنك المركزي كشف أن من المتوقع ارتفاع التضخم في المدى القريب.

وتعافى الدولار الكندي من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، ليرتفع 0.08 بالمئة إلى 1.26 مقابل الدولار الأمريكي. وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك كندا رفع أسعار الفائدة في مطلع العام القادم.

وصعد الدولار الأسترالي أيضا من أقل مستوى في ستة أسابيع عند 0.7251 دولار، وجرى تداوله في أحدث تداول مرتفعا 0.16 بالمئة إلى 72765 دولار.

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