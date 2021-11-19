انخفاض أسعار الذهب بعد بيانات أمريكية عززت الرهان على رفع الفائدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس بعدما عززت بيانات أسبوعية مشجعة بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الرهانات على زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب بيانات قوية في الآونة الأخيرة بشأن التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1858.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة عند التسوية إلى 1861.4 دولار.

وبرغم انخفاض الأسعار، لا يزال الذهب متماسكا قرب أعلى مستوى في في خمسة أشهر لامسه يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ليقترب من مستويات ما قبل تفشي الجائحة.

وأي مؤشرات على تعافي الاقتصاد تقلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وتراجعت الفضة 0.9 في المعاملات الفورية إلى 24.82 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1048.77 دولار، كما خسر البلاديوم 2.7 بالمئة ليهبط إلى 2129.28 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز