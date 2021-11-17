الذهب يرتفع مع استمرار مخاطر التضخم

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين، غير أن المكاسب حدت منها التوقعات بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار أيضا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1860.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1862.40 دولارا.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل الخارجي لدى كينيسيز موني "يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر".

وأضاف دي كاسا أن زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا محتملا بالنسبة للذهب، ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخط واضح لمستوى 1875 دولارا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.13 بالمئة إلى 25.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1069.33 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2161.68 دولارا.

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