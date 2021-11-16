ارتفاع أسعار الذهب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم التي تزيد الإقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات الأسعار على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1866.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1868.62 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب 1.8 بالمئة منذ صدور بيانات يوم الأربعاء أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا وارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أغلي لحاملي العملات الأخرى في حين أن ارتفاع عائدات السندات يزيد من تكلفة الفرص الضائعة بشراء الذهب الي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المتوقع صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش والتي تأتي بعد تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 25.13 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.1 في المئة إلى 1085.61 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2136.52 دولار للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز