ارتفاع طفيف لأسعار النفط

المصدر: د ب أ

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استردت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها المبكرة وسجلت ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات أمس الاثنين.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أعلى مستوياته منذ 16 شهرا، مما قلص جاذبية السلع والمواد الخام مثل النفط بالنسبة للمستثمرين.

في الوقت نفسه كانت دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بهدف زيادة الإنتاج بوتيرة أعلى قد حدت من الإقبال على الخام في بداية تعاملات الأمس.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي أمس بمقدار 06ر0 دولار، أي بنسبة 1ر0% إلى 88ر80 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بقدر بسيط إلى 10ر82 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل. وكان سعر برنت قد تراجع في وقت سابق من تعاملات امس إلى 67ر80 دولار للبرميل.



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