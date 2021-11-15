ارتفاع أسعار الفحم في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاما لتهدد بمزيد من تضخم أسعار الكهرباء المرتفعة بالفعل، وتشير إلى أنه لن يتم التوقف عن استخدام الفحم الملوث للهواء قريبا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى ارتفاع سعر الفحم من منطقة سنترال أبلاشيا بأكثر من 10 دولارات إلى 75ر89 دولار للطن خلال الأسبوع الماضي للعقود الفورية.

وأضافت بلومبرغ أن هذه الأسعار هي الأعلى منذ 2009 عندما أدت الصادرات إلى ارتفاع الأسعار المحلية للفحم في الولايات المتحدة. ورغم أن أسعار الفحم في مناطق أمريكية أخرى كانت أقل، فإنها زادت خلال الشهور الأخيرة.

ويعني ارتفاع أسعار الفحم حاليا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة بشكل عام.

كانت شركات الطاقة الأمريكية ومنها دوك إنيرجي كورب وإكسيل إنيرجي قد حذرت المستهلكين من أن فاتورة الكهرباء الشهرية ستزيد خلال الشتاء بنحو 11 دولارا. وتأتي هذه الزيادة في أسعار الكهرباء إلى جانب الزيادة في أسعار الغذاء والمساكن والسيارات في الولايات المتحدة ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 30 عاما.

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