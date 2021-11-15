ارتفاع معدل التضخم في السويد بأكثر من التوقعات

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد خلال تشرين أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 5ر2% خلال سبتمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 7ر2%.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق عليه.

وبلغ معدل التضخم بعد تثبيت أسعار الفائدة 1ر3% سنويا مقابل 8ر2% سنويا خلال سبتمبر الماضي وهو ما يزيد أيضا على توقعات المحللين التي كانت 9ر2%.

وبلغ معدل التضخم الشهري مع تثبيت أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي 2ر0%.



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