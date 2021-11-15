الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

المصدر: رويترز

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هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 بالمئة اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع.

وخسرت الليرة أكثر من 25 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب اردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 بالمئة هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز، حتى بالرغم من بقاء التضخم قرب 20 بالمئة.

وتفاقم هبوط الليرة مؤخرا أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

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