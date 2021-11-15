انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة خلال ربعين سنويين

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.0 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق، مسجلا أول انخفاض خلال ربعين سنويين بعد أن أثر تجدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سلبي على إنفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء أن رقم الناتج المحلي الإجمالي ترجم إلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 0.8 في المئة، وهو أسوأ من متوسط تقديرات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 0.2 في المئة.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض بنسبة 1.1 في المئة مقابل انخفاض توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.5 في المئة.

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