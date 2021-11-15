شومر يحث بايدن على السحب من احتياطيات البترول لتهدئة أسعار الوقود

المصدر: د ب أ

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حث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر الرئيس جو بايدن بالسحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الأمريكية للمساهمة في خفض أسعار البنزين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شومر، السيناتور الديمقراطي البارز لنيويورك، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، قوله إن "المستهلكين يحتاجون إلى مساعدة فورية عند محطة البنزين، لذا أدعو الإدارة للموافقة على ضخ مبيعات وقود من احتياطيات البترول الاستراتيجية للبلاد".

وأشار بايدن، الذي تراجعت شعبيته، جزئيا، حيث يحمله الكثير من الأمريكيين مسؤولية عدم احتواء التضخم، إلى أنه قد يتخذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من أسعار الوقود.

غير إن مساعدا كبيرا رفض الحديث أمس الأحد عما إذا كان الرئيس سيسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية.

وقال برايان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية إن "الرئيس أوضح أن كل الخيارات متاحة.. نحن نراقب الوضع بعناية بالغة".

وارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، كما ساهم ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء والسيارات في زيادة التضخم.

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