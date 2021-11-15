"بيتكوين" تصل إلى 64 ألفاً و363 دولاراً فى نيويورك

المصدر: د ب أ

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بلغ سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال التعاملات، التي جرت في نيويورك منذ الساعة الخامسة من مساء أول أمس السبت وحتى الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد 64 ألفا و363 دولارا لعملة بيتكوين الواحدة، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وشهدت أسعار البيتكوين تقلبات خلال التعاملات بمتوسط بلغت نسبته 9ر1 بالمئة، حيث يتم تداولها ما بين 64 ألفا و97 دولارا و 65ألفا و319 دولارا.

وتقل حاليا قيمة البيتكوين بنسبة 7ر6 بالمئة عن أعلى مستوى وصلت إليه، وهو 68992 دولارا وبلغته في العاشر من نوفمبر الجاري.

وكانت قيمة البيتكوين قد انخفضت بنسبة 5 بالمئة في الأسبوع الماضي.

يذكر أن البيتكوين كانت قد ارتفعت بنسبة 122 بالمئة حتى الآن خلال العام الحالي.

وفي الوقت ذاته انخفضت عملة إيثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 3ر1 بالمئة لتصل إلى 4595 دولار للعملة الواحدة.

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