النفط يقترب من 83 دولاراً برميل رغم ارتفاع العملة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط قليلا عند التسوية أمس الخميس في ظل تقلب السوق بين ارتفاع الدولار والمخاوف الناجمة عن زيادة التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أعقاب خفض منظمة أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2021 بسبب ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 81.59 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة إلى 81.66 دولار. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا لتصل إلى 82.87 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في الجلسة عند 80.20 دولار.

وقالت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وذلك بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وذكرت أوبك في التقرير "يُفترض الآن حدوث تباطؤ في وتيرة التعافي في الربع الأخير من عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيرة أيضا إلى طلب أبطأ من المتوقع في الصين والهند.

وأظهرت بيانات أمريكية أول امس الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع في أكتوبر تشرين الأول بمعدل سنوي قدره 6.2 بالمئة، وهو أسرع معدل لها في 30 عاما، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة. وأدت التوقعات بأن البيانات ستدفع الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار وأسهمت في انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبتي 2.5 بالمئة و3.3 بالمئة على التوالي.

وارتفع الدولار أمس الخميس إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا تقريبا مقابل اليورو وعملات أخرى بسبب الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وتتوقع أوبك أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2022، أي بعد ثلاثة أشهر مما كان متوقعا الشهر الماضي.

وصعد خام برنت بأكثر من 60 بالمئة هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار في 25 أكتوبر مدعوما من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي تطبقها مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة (أوبك) وحلفاءها.

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