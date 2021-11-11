الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: رويترز

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ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر أمس الأربعاء، ليقود موجة صعود للمعادن النفيسة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، فيما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليسجل 1843.31دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 15 من يونيو عند 1868.2 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة عند التسوية إلى 1848.3 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.05 دولار، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2028.44 دولار.

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