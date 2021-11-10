أسعار الذهب تحول اتجاهها وترتفع بقوة

المصدر: رويترز

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حولت أسعار الذهب اتجاهها لترتفع بنحو واحد في المئة اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول فيما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ليسجل 1846.51 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، برغم أنه تراجع في البداية بنحو 0.5 بالمئة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1851.40 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.

وتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بوجهة نظره بأن التضخم "مؤقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 24.51 دولارا للأوقية. وقفز البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1076.64 دولار، والبلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2043.56 دولارا.

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