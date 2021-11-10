النفط إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بدعم توقعات ارتفاع الطلب وشح المعروض

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء بعد أن رفعت الولايات المتحدة قيود السفر وعلامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب بينما يبقى شح في الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 26 أكتوبر.

وقفز سعر برنت بأكثر من 60 في المئة هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر، مدعوما بتعافي الطلب وتقييد تحالف أوبك+ للإمدادات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس الثلاثاء إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط حول العالم يمكن أن تتقلص العام المقبل مع عودة السفر بالطائرات وهو ما ينهي عنصر أمان مهما تتمتع به السوق في الوقت الراهن.

وقال بنك الاستثمار جيه بي مورجان إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر عاد بالفعل تقريبا إلى مستوياته قبل الجائحة البالغة 100 مليون برميل يوميا، في أعقاب انهياره العام الماضي.

وفي الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ارتفع الطلب على الوقود في أكتوبر إلى ذروة سبعة أشهر وسجلت مبيعات البنزين أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى الرغم من شح في السوق العالمي، يتوقع محللون أن مخزونات الخام الأمريكية زادت لثالث أسبوع على التوالي، وهو ما قد يساعد في تقييد المزيد من مكاسب الأسعار.

وتترقب السوق تقريرين بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة.

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