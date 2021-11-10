العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بما يزيد على ثمانية في المئة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء مع تزايد الإنتاج وتوقعات بتراجع الطلب على مدار الأسبوعين القادمين بسبب زيادة في توليد الكهرباء من المفاعلات النووية وطاقة الرياح.

وبالإضافة إلى هذا، حذت الأسعار الأمريكية حذو الأسعار العالمية للغاز في الانخفاض مع هبوط أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من عشرة في المئة بعد استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأنهت العقود الأمريكية للغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 44.8 سنت، أو 8.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 4.979 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك هو أدنى مستوى إغلاق للعقد منذ 23 سبتمبر وأكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ مطلع أكتوبر، عندما تراجع بأكثر من عشرة في المئة.

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