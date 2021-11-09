تعرّض "روبنهود" للخدمات المالية لقرصنة إلكترونية

المصدر: د ب أ

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قالت شركة الخدمات المالية "روبنهود" أمس الاثنين إنها كانت ضحية لهجوم إلكتروني كشف بيانات شخصية لحوالي 7 ملايين عميل.

وقالت الشركة في بيان صدر بعد إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الاثنين إن منصة التداول شهدت "حادثا يتعلق بأمن البيانات" يوم الأربعاء الماضي الذي تم احتواؤه منذ ذلك الحين.

ووفقا لروبنهود، حصل القراصنة على عناوين بريد إلكتروني لحوالي 5 ملايين عميل و"أسماء كاملة لمجموعة مختلفة من حوالي مليوني شخص".

وقالت الشركة إن القراصنة اطلعوا على مزيد من البيانات، بما في ذلك تاريخ الميلاد والرمز البريدي لمجموعة من حوالي 310 أشخاص "إلى جانب مجموعة فرعية من حوالي 10 عملاء تم الكشف عن تفاصيل حساباتهم بشكل أكثر شمولا".

وقالت روبنهود: "بناء على تحقيقنا، تم احتواء الهجوم ونعتقد انه لم يتم الكشف عن أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام بطاقات السحب، وأنه لم تقع خسائر مالية لأي عملاء نتيجة للحادث".

وقالت الشركة إن القراصنة طالبوا بفدية، على الرغم من أنها لم تكشف عما إذا كان قد تم دفعها.

وأضافت: "لقد أبلغنا مسؤولي تنفيذ القانون على الفور ونواصل التحقيق في الحادث" بمساعدة شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية الرائدة (مانديانت).

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