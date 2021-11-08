الذهب يبلغ قمة شهرين مع تفاؤل المستثمرين

المصدر: رويترز

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واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الاثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1818.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1820.10 دولار.

تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي بوجهة نظر أن التضخم سيثبت أنه "مؤقت" ومن المحتمل ألا يستدعي زيادات سريعة في أسعار الفائدة، بينما أربك بنك إنجلترا المركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار الفائدة.

وقال محللون إنهم يستبعدون أن يغير تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المائل للتيسير، فيما يركز المشاركون في السوق الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.22 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1035.95 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2044.89 دولار.

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