ارتفاع أسعار الحليب في أمريكا 26%

المصدر: د ب أ

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باتت إضافة الحليب إلى قائمة الأغذية الأكثر تكلفة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار التجزئة لجالون الحليب بنسبة 26% إلى 59ر3 دولار في المتوسط، منذ أن بلغ أدنى مستوياته عند 84ر2 دولار في سبتمبر العام 2018، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار اللحوم، إذ قفزت أسعار اللحوم المشوية الخالية من العظم بنسبة 27% في العام الماضي، أو متوسط أسعار جالون من الغاز، الذي قفز اعتبارا من أمس الخميس بنسبة 61% عن نفس الوقت من العام الماضي.

وقالت بلومبرغ إن عددا من العوامل تشير إلى زيادات سعرية للحليب، أحدها هو أن أبقار الحليب في الولايات المتحدة تراجعت بوتيرة غير مسبوقة في أكثر من عشر سنوات، ما أدى لضعف الإنتاج.

ولامست السلع بدءا من البن للذرة واللحوم مستويات مرتفعة خلال سنوات عدة في خضم عقبات في الشحن والنقل جراء جائحة فيروس كورونا، وكذلك سوء الأحوال الجوية في مناطق إنتاج رئيسية. وساهم ذلك في دفع أسعار الأغذية للارتفاع عموما وأثار مخاوف بارتفاع التضخم. ويبلغ مقياس الأمم المتحدة لأسعار الأغذية أعلى مستوى في عشر سنوات.

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