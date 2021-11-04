"سي. إن. جي" البريطانية للغاز توقف نشاطها

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة غاز بريطانية تخدم 41 ألف شركة صغيرة وقف نشاطها بعد أسابيع قليلة من إعلان اعتزامها وقف توريد الوقود بالجملة لموردي الطاقة الآخرين.

وقالت شركة سي.إن.جي جروب، التي تمولها جزئيا شركة تجارة السلع والمعادن العملاقة جلينكور، أنها "حزينة" لتوقف نشاطها بعد 27 عاما من العام.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى سي.إن.جي جروب تورد الغاز إلى شركات وعملاء صغار في بريطانيا، بينها مدارس ومطاعم، حيث يواجه العملاء ارتفاعا في نفقات الطاقة، مع انتقالهم إلى موردين جدد يفرضون أسعارا جديدة لإمداداتهم.

وقال بول ستانلي، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات عبر الهاتف "هذا يوم حزين بالفعل بالنسبة للصناعة ويوم حزين للشركة".

كانت شركة سي.إن.جي قد حاولت دون جدوى بيع أنشطتها بمساعدة شركة إنترباث أدفايزوري المتخصصة في إعادة هيكلة الشركات. ومن المنتظر قيام جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا أوفجيم بنقل عملاء الشركة إلى شركات أخرى تعمل في نفس المجال.

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