ذروة جديدة.. "إيثر" تقفز إلى ستة أمثال قيمتها

المصدر: رويترز

سجلت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى على الإطلاق أمس الأربعاء، مقتفية أثر صعود بتكوين ومدفوعة بأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.

وارتفعت إيثر، المرتبطة بسلسلة إيثريوم للكتل، إلى 4670.81 دولار في أواخر جلسة التداول، محطمة الرقم القياسي الذي سجلته أمس البالغ 4600 دولار، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن بدء تقليص برنامجه لمشتريات السندات، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم المرتفع سيكون "عابرا" ولن يتطلب على الأرجح زيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وبلغت مكاسب إيثر أكثر من عشرة بالمئة هذا الأسبوع.

وجرى تداول بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، عند حوالي 63262 دولارا مرتفعة نحو 117 بالمئة هذا العام، بينما قفزت إيثر إلى ستة أمثال قيمتها.

وقال رايان راباجليا، المدير العالمي للتداول في منصة "أو. إس. إل" للأصول الرقمية "منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك قوة إيثر مواكبة بتكوين وعملات رئيسية أخرى".

وتنامى الاهتمام أيضا بعملات رقمية أصغر بعدما غيرت شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا للتركيز على (الميتافيرس)، وهو مناخ للواقع الافتراضي المشترك.

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