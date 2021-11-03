الذهب يهوي إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أضعف مستوى لها منذ منتصف أكتوبر بينما يخشى المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يشير إلى تخفيف أسرع من المتوقع لإجراءاته التحفيزية الضخمة في نهاية اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.26 بالمئة إلى 1764.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أكتوبر عند 1757.63 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة إلى 1765.30 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامجه لشراء الأصول البالغ قيمته 120 مليار دولار شهريا في بيان السياسة النقدية الذي سيصدر الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 بالمئة إلى 23.20 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1022.60 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1993.00 دولارا.

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