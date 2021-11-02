انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتوازي مع صعود الدولار الأمريكي والأسهم قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقدم إطارا زمنيا لزيادات في أسعار الفائدة وسط تنامي الضغوط التضخمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1787.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولارا.

ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي الأمريكي على خطط لتقليص برنامجه لشراء السندات في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار 0.24 بالمئة أمام منافسيه من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وستراقب السوق أيضا اجتماع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى (إف إكس تي إم) في مذكرة "الأسبوع المقبل قد يكون متقلبا لأسعار الذهب...المعدن الأصفر من المرجح أن يتأثر بتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات التضخم والشهية العالمية للمخاطرة."

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.44 بالمئة إلى 23.43 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.24 بالمئة إلى 1040.00 دولارا. وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة 2015.20 دولارا.

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