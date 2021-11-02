سنغافورة ترفع سن التقاعد اعتبارا من يوليو 2022

المصدر: د ب أ

تعتزم سنغافورة البدء في تطبيق رفع سن التقاعد العام المقبل، حيث تسعى الدولة المدينة إلى مواجهة تحديات القوى العاملة المتعلقة بشيخوخة السكان.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء أن وزير القوى العاملة، تان سي لينج، قال أمام البرلمان أمس الاثنين، في بداية النقاش الخاص بمشروع قانون لتطبيق التغييرات، إنه سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 62 عاما اعتبارا من الأول من يوليو 2022.

وسيتعين على أصحاب العمل عرض إعادة توظيف المتقاعدين حتى سن 68 عاما، في نفس مكان العمل، مقابل 67 عاما حاليا.

وأشارت الحكومة منذ فترة طويلة إلى رغبتها في السماح للمواطنين بالعمل لفترة أطول، حيث أعلن رئيس الوزراء لي هسين لونج عن خطط لرفع حدود السن في عام 2019.

وتنضم سنغافورة، التي سوف يتجاوز واحد من كل خمسة أشخاص من سكانها سن 65 عاما بحلول نهاية العقد الحالي، بذلك إلى اقتصادات كبرى أخرى مثل الصين التي أعلنت رفع سن التقاعد على مراحل.

كما حددت سنغافورة خططا لزيادة حدود السن مجددا بحلول عام 2030 لدعم من يرغبون في العمل لفترة أطول، وتحسين أوضاعهم المالية عند التقاعد.

وقال تان اليوم الثلاثاء إن توقيت التعديلات المستقبلية سيعتمد على الظروف الاقتصادية آنذاك.

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