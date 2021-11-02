ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام أمس الاثنين مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير، أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية. وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي بعد صعودها على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

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