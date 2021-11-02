ارتفاع أسعار الذهب انتظاراً لنتائج اجتماعات محافظي البنوك المركزية الرئيسية

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين مع تلاشي المكاسب الصباحية للدولار أمام العملات الرئيسية في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون نتائج اجتماعات محافظي البنوك المركزية الكبرى خلال الأسبوع الحالي، حيث يتوقع المستثمرون تركيز الاجتماع على السياسة النقدية ومعدل التضخم المرتفع بشكل عام.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الدولار خسر مكاسبه الصباحية أمس، في الوقت الذي تذبذبت فيه أسعار الأسهم الأمريكية في أعقاب صدور تقرير معهد إدارة الإمدادات الأمريكي بشأن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع، والذي أشار إلى استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمدادات.

وتعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط (البنك المركزي) الأمريكي اجتماعها الدوري اليوم وغدا، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بشأن حجم برنامج شراء السندات. كما يترقب المتعاملون أي تعليقات من جيروم باول، رئيس المجلس بشأن احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية في ظل استمرار تزايد الضغوط التضخمية.

وارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 5ر0% إلى 53ر1791 دولار للأوقية، بعد تراجعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 9ر0%، وتراجع سعر العقود الآجلة بنسبة 7ر% إلى 80ر1795 دولار للأوقية تسليم ديسمبر الماضي. كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر بلومبرغ لسعر الدولار أمام العملات الرئيسية بأقل من 1ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في الصباح.

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