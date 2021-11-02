طرح عملة معدنية جديدة فئة 500 ين في اليابان

المصدر: البيان

تم تداول عملة معدنية فئة 500 ين، مصنوعة بأحدث تقنيات مكافحة التزوير في اليابان أمس الاثنين.

العملة الجديدة هي الجيل الثالث من العملة المعدنية المتداولة الأعلى قيمة في البلاد، والتي تم إصدارها لأول مرة في العام 1982، وهي أول إعادة تصميم للعملة منذ 21 عامًا.

بدأ بنك اليابان في ضخ العملات المعدنية المسكوكة حديثًا إلى المؤسسات المالية صباح أمس.

تختلف تواريخ بدء استخدام العملة خارج البورصة في البنوك التجارية حسب المؤسسة، حيث من المتوقع أن تبدأ البنوك الكبرى مثل بنك MUFG في تبادل العملة الجديدة يوم الخميس، وفق "جي. جي. برس".

تستخدم العملة الجديدة المواد التي تحقق بنية ثنائية اللون، ويتم استخدام تقنية خاصة لتعزيز تأثير منع التزوير في حواف العملة المسننة والأحرف الدقيقة.

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