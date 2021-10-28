الذهب يتماسك أعلى من 1800 دولار للأوقية

المصدر: رويترز

تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1802.40 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1803.90 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، يعقبه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويعتبر الذهب عادة تحوطا ضد التضخم، وإن كان تقليص التحفيزات ورفع أسعار الفائدة يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1016.77 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1990.23 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.06 دولارا للأوقية.

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