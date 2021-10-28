البنك الدولي يمنح مصر قرضاً بقيمة 360 مليون دولار

المصدر: رويترز

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الخميس، على قرض بقيمة 360 مليون دولار لمصر لمشاريع تنموية.

ويهدف القرض إلى تمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي الاقتصادي بعد انحسار جائحة كورونا.

وقال البنك في بيان: "لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات.

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