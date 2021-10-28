سامسونغ تسجل أعلى أرباح تشغيلية بالربع الثالث في 3 سنوات

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الخميس عن أرباح عالية في الربع الثالث من العام نتيجة استمرار الأداء القوي لأعمالها في مجال أشباه الموصلات.

ارتفع صافي أرباحها بنسبة 31.3% عن العام السابق إلى 12.29 تريليون وون (10.5 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لما ذكرته أكبر شركة لبيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم في تقرير دوري.

وقفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 28% في الربع الثالث إلى 15.82 تريليون وون (13.48 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ الربع الثالث من 2018. وسجلت المبيعات رقما فصليا قياسيا بلغ 73.98 تريليون وون، ارتفاعا من 66.96 ترليون وون في العام السابق.

وارتفعت أرباح سامسونغ التشغيلية بنسبة 26% على أساس ربع سنوي، وارتفعت المبيعات بنسبة 10، مقارنة بالربع الثاني.

كان أداء الشركة القوي مدعومًا إلى حد كبير بأعمالها في مجال الرقائق التي استمرت في إظهار نمو مطرد، مع ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، والعوائد والأرباح المحسنة في مجال الرقائق.

اكتسبت أعمال الهواتف المحمولة زخمًا جديدًا مع إطلاق هاتفين جديدين قابلين للطي في أغسطس وهما جالاكسي زي فولد 3(Galaxy Z Fold3) وجالاكسي زي فليب 3 (Galaxy Z Flip3).

ولكن الانخفاض المتوقع في أسعار شرائح الذاكرة وسط تباطؤ الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات، مع تحرك العديد من البلاد لرفع قيود مكافحة كورونا، يمكن أن يؤثر على أرباح الشركة في الربع الرابع.

وقد توقع متتبع الصناعة "تريند فورس" أن تنخفض أسعار شرائح درام "DRAM" بنسبة 15 إلى 20% سنويًا، في الربع الرابع، وتظهر اتجاها هبوطيا في وقت مبكر من العام المقبل، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز العرض الطلب.

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