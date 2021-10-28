تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار

المصدر: د ب أ

تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم بتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار للوحدة الواحدة مع تلاشى حالة النشوة التي شهدتها السوق الأمريكية، مع بدء تداول أول صندوق استثمار في العملات الرقمية قابل للتداول في أسواق الأسهم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تصل إلى 4ر6% إلى 58132 دولارا، وهو أقل سعر يومي لها منذ حوالي أسبوعين.

وكانت البتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في 20 أكتوبر الحالي مسجلة 66976 دولارا. كما تراجعت العملة الرقمية الأقل قيمة إيثر بنحو 6%.

وتراجعت العملات الأصغر أيضا، حيث فقدت عملتا دوغكوين وسولانا أكثر من 7% من قيمتهما أمس.

وتراجع مؤشر بلومبرغ جالاكسي للعملات الرقمية، والذي يتابع بعض أهم العملات الرقمية، بنسبة 5ر7% في بعض أوقات التداول أمس.

من ناحيته، قال أنطوني ترينشيف؛ الشريك الإداري والمؤسسة لشركة نيكسو للإقراض بالعملات الرقمية "لم أفاجأ باقتراب البتكوين من حاجز الـ 67 ألف دولار، والذي تجاوزته في أبريل الماضي، في ضوء السرعة التي ارتفعت بها من مستوى 30 ألف دولار في يوليو الماضي.. البتكوين تحتاج إلى فترة هدوء قبل بدء جولة الصعود الجديدة".

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