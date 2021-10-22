النفط يحقق أطول مسيرة مكاسب أسبوعية منذ 2015

المصدر: د ب أ

تتجه أسعار النفط لتسجيل أطول فترة من المكاسب الأسبوعية منذ عام 2015، حيث يقوم منتجو أوبك بلس بتزويد الأسواق بالنفط بشكل متواضع، في وقت تتقلص فيه إمدادات خام النفط الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة كبيرة بلغت 4ر1% اليوم الجمعة في نيويورك وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح مساء يوم أمس الخميس بأنه يجب على الأمريكيين أن يتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار البنزين حتى العام المقبل، بسبب حجب الامدادات من جانب أوبك ومنتجين أجانب آخرين للنفط.

ويتم استنزاف مخزونات بأكبر مركز تخزين للولايات المتحدة حيث وصلت إلى مستويات، تم تسجيلها عندما بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن جون كيلدوف، شريك بشركة "أجين كابيتال إل إل سي" قوله إنه بينما شهدت الأسعار الرئيسية تقلبا خلال الجلستين الماضيتين، كانت الضغوط الهيكلية للإمدادات المحرك الأكبر في الأسواق.

وقال إنه "لا يوجد اتجاه حقيقي في السوق بأن أوبك بلس بصدد تقديم أي قدر كبير من خام نفط إضافي في المستقبل المنظور".

وقفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ عام 2014 هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من أن تزايد الاستهلاك يفوق الإمدادات. كما أحدث نقص الغاز الطبيعي والفحم في خلق طلب إضافي على منتجات النفط.

من ناحية أخرى، لم تضخ أوبك وحلفاؤها مرة أخرى ما يكفي من النفط للوفاء بمستهدفات إنتاجهم، ما يفاقم من عجز الإمدادات، في وقت يتعافى فيه العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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