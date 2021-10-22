بوتين يتعهد بتسليم سريع للغاز لأوروبا عبر "التيار الشمالي 2" بمجرد موافقة ألمانيا

المصدر: د ب أ

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ستكون هناك عمليات تسليم سريعة للغاز للاتحاد الأوروبي عبر مشروع نورد ستريم 2 (التيار الشمالي 2) بمجرد إعطاء الجهات الرقابية الألمانية الضوء الأخضر لخط الأنابيب العابر لبحر البلطيق.

وقال بوتين أمس الخميس إن الغاز الطبيعي يمكن البدء في تدفقه في غضون 24 ساعة من موافقة الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، التي تتولى تنظيم أسواق الكهرباء والغاز والاتصالات وأسواق أخرى.

واكتمل خط الأنابيب من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، في سبتمبر الماضي، وهو خط مزدوج يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر.

وقال بوتين في منتدى في مدينة سوتشي المطلة على بحر البلطيق إنه تم بالفعل ملء السلسلة الأولى لخط الأنابيب بالغاز، ويمكن ملء السلسلة الثانية بحلول منتصف ديسمبر.

وأمام الوكالة الاتحادية للشبكات حتى بداية يناير لاتخاذ قرار بشأن ترخيص التشغيل لخطوط الأنابيب، التي من المقرر أن تورد ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من روسيا.

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