دعم نقدي للفرنسيين للحدّ من ارتفاع أسعار البنزين

المصدر: د ب أ

تعتزم فرنسا تقديم مبلغ نقدي لمرة واحدة للمواطنين من محدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار البنزين بشكل صاروخي.

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستكس في مقابلة مع تليفزيون "تي إف1" الفرنسي أمس الخميس أن أي شخص يقل دخله الصافي عن ألفي يورو (2300 دولار) في الشهر، سيحصل على مبلغ نقدي لمرة واحدة يبلغ 100 يورو.

ووفقا لكاستكس، يحق لنحو 38 مليون مواطن الاستفادة من هذا البرنامج، بما في ذلك أصحاب المعاشات والعاطلون عن العمل.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم البدء في تقديم هذه المبالغ بنهاية ديسمبر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاستكس قوله إن الحكومة ستمنع أية زيادة جديدة في رسوم الغاز الطبيعي الخاضع للرقابة للأسر للعام 2022 بأكمله، مشيرا إلى توقعات خبراء طاقة التي تشير إلى أن الحد من ارتفاع الأسعار سيكون أبطأ من المتوقع في البداية.

وتجبر أسعار الطاقة والغاز القياسية في أنحاء أوروبا قبل قدوم فصل الشتاء الحكومات على تعزيز جهودها وتقديم مساعدات للمستهلكين المتضررين من جائحة كورونا.

وقالت بلومبرغ إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه على إجراء انتخابات الرئاسة سوى ستة أشهر، فإن أي تدخل في فرنسا يعتبر أمرا جاذبا للاهتمام بشكل خاص.

وقفزت أسعار البنزين والديزل بشكل صاروخي في فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية، لتتجاوز حتى مستويات خريف العام 2018، وهي المستويات التي تسببت في تفجر احتجاجات "ذوي السترات الصفراء"، التي تحولت حينذاك إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد ضد الحكومة وسياساتها الإصلاحية.

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