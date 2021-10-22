الأولى على العالم.. افتتاح محطة ذكيّة خالية من الكربون في ميناء تيانجين الصيني

المصدر: البيان

تم تشغيل محطة الحاويات الذكية في القسم C من المنطقة الشمالية لميناء تيانجين الصيني رسميا في 17 أكتوبر، والتي تم بناؤها في غضون 21 شهرا.

وتعد هذه المحطة "الذكية الخالية من الكربون" الأولى من نوعها في العالم، حيث توفر نموذجا للترقية الذكية والتطوير منخفض الكربون لموانئ العالم بنموذج جديد تماما، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

سعة محطة الحاويات الذكية هذه تبلغ 200 ألف طن، ويمكنها أن تلبي أكبر عمليات رسوّ سفن الحاويات الحالية في العالم، مع طاقة إجمالية قادرة على استيعاب 2.5 مليون حاوية مكافئة في السنة.

تحتوي هذه المحطة على "عقل ذكي"، حيث يوجد بها أول "نظام نقل أفقي ذكي" يربط المعدات الرئيسية، مثل جسور المحطة وجسور الرصيف ضمن سلسلة واحدة، ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للحصول تلقائيًا على خطة التحميل والتفريغ المثلى، ويوجه كل جهاز على حدة، ما يؤدي إلى كفاءة أعلى بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالمحطات التقليدية.

وقال ليو شيوانغ، نائب مدير قسم المعلومات بشركة محطة الحاويات الثانية في ميناء تيانجين: "تحتوي المحطة الجديدة أيضًا على كافة تقنيات الذكاء الاصطناعي، لقد أصبح الجيل الجديد من روبوت النقل الأفقي سائقًا ذكيًا بفضل مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، وإذا كانت هناك مهمة عاجلة فيمكن تنسيق التسلسل بين الروبوتات.

كما تتوفر "بيئة ذكية" أيضا، إذ تم إنشاء محطة قاعدية مزودة بنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية على كامل الرصيف بطول 1100 متر من الخط الساحلي، والتي يمكنها تحديد الموقع بدقة عالية جدا على مستوى سيتيمتر، وذلك بمساعدة تقنية الجيل الخامس.

بالمقارنة مع المحطات التقليدية، فإن هذه المحطة الخالية من الكربون لا تحتوي على طاقة أحفورية وتستخدم الكهرباء بالكامل، إذ يتم توفير الكهرباء بالكامل من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، والتي تحقق صفر كربون في استهلاك الطاقة وإنتاجها. وفي نفس الوقت، انخفض استهلاك الطاقة بالنسبة لجميع التقنيات والعمليات والمعدات والمنشآت في هذه المحطة، وهو ما يزيد على 17٪ من توفير الطاقة مقارنة بالمحطات الآلية التقليدية.

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