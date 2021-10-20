ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث فاق ضعف الدولار الضغط الناجم عن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1775.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.33 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1776.20 دولار.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم من أعلى مستوياتها منذ 20 مايو، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ولم يتغير مؤشر الدولار تغيرا يذكر وبقي قرب إغلاق أمس الثلاثاء الذي كان أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا الأمر الذي بدد تأثير ارتفاع سندات الخزانة. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.84 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1044.51 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 201.17 دولار.

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